Pioggia d'asfalto sulle strade di Rovigo. Hanno preso il via ieri mattina una serie di cantieri in città con l'obiettivo di mettere in sicurezza le strade e i marciapiedi più dissestati, quelli dove il transito di pedoni e automobilisti si è fatto negli ultimi mesi più insidioso a causa del proliferare di voragini sul manto stradale. Da oggi è previsto l'avvio del cantiere in via Principe di Napoli e altre zone della città, specialmente lungo viale della Pace tra via Adua e via Piva, un'arteria di traffico fondamentale per il centro...