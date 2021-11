Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

DOLO Pareva di essere teatro: le proteste («No xe giusto che i ne fassa prenotare e dopo i ne passa davanti»), le motivazioni («No posso perdare tempo, go da fare da magnare»), le insurrezioni («Ciamemo i carabinieri»). Con le povere ragazze della Civis a richiamare tutti all'ordine: «Signori, siete adulti, non avete tre anni, per favore, rispettate il distanziamento, dovete restare a un metro l'uno dall'altro, dovete indietreggiare»....