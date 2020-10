LA POLEMICA

MESTRE «Se anche solo una parte di quanto emerso in questi giorni da un'inchiesta giornalistica corrisponde al vero, il sindaco non potrebbe proseguire nella sua carica». Lo afferma il Coordinamento Verde Progressista relativamente alle notizie pubblicate sulla vendita sfumata (per gli alti costi delle bonifiche o perché il Comune non ha concesso le autorizzazioni urbanistiche entro giugno 2018) al magnate asiatico Ching Chiat Kwong dei 42 ettari dei Pili: 100 milioni di euro avrebbe incassato la società Porta di Venezia, inserita da Luigi Brugnaro nel Blind Trust costituito per evitare i conflitti d'interesse, contro i 5 milioni di euro che nel 2005 aveva pagato lo stesso Brugnaro acquistando le aree a lato del Ponte della Libertà dal Demanio dello Stato.

«Il sindaco deve essere chiamato chiarire la sua posizione e ancora più urgente è la verifica della posizione e del ruolo che hanno avuto e hanno in tutta questa operazione il capo di Gabinetto Morris Ceron e il vice capo di Gabinetto Derek Donadini» aggiunge la consigliera del Movimento 5 Stelle Sara Visman, alla quale fa eco la lista Idea comune pere Mestre e Venezia che parla di «un intreccio senza fine tra affari e politica, tra interessi privati e ruoli pubblici, tra il sindaco e i suoi collaboratori».

Per il Coordinamento Verde Progressista la faccenda è tanto più grave se si considera che lo sviluppo immobiliare previsto dal magnate asiatico prevedeva la realizzazione di oltre 500 mila metri quadrati (circa due milioni di metri cubi) di centri commerciali, ville, alberghi, centri residenziali, centri direzionali, con torri da 100 metri sul bordo della laguna: «In pratica, la più grande speculazione immobiliare del dopoguerra a Venezia. Un'operazione che potrebbe essere resa possibile solo attraverso modifiche urbanistiche (dato che l'area avrebbe una destinazione a verde e servizi pubblici), allo studio degli uffici comunali e avrebbero dovuto essere approvate dalla Giunta e dal Consiglio Comunale, mettendo quindi in atto un clamoroso conflitto di interessi del sindaco e della sua Giunta». (e.t.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA