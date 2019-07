Pilarino, medico del doge che studiò il vaccino contro il vaiolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mentre si trovava a Smirne come console veneziano, fece tesoro delle conoscenze mediche locali, volte a immunizzare il più possibile le persone dal vaiolo contagiandole in forma controllata col pus di un malato affetto dalla forma lieve della malattia. Jacopo Pilarino fu il primo a utilizzare la variolizzazione nella sua pratica medica e la divulgò nei suoi libri comunicandola anche alla Royal Society of Medicine di Londra nel 1715.Se il primo vaccino efficace mai sviluppato contro il vaiolo fu infatti introdotto dall'inglese Edward Jenner...