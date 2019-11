Pila torna a pescare Controlli sulle cozze

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DELTAPORTO TOLLE Stamattina soltanto i pescatori della marineria di Pila sono andati a lavorare, mentre la pesca è ancora sospesa nella zona di Scardovari. Oggi, infatti, sarà deciso il da farsi per i prossimi giorni. Ci sono, infatti, problemi strutturali da affrontare per poter riprendere l'attività dei vongolari in Sacca, la prima fra tutte il ripristino dei due pontili (quello di Barricata e di Tre camin) che sono stati fortemente danneggiati, poi cominciare con la ricostruzione vera e propria. Mare permettendo, inoltre, oggi potrebbe...