Pignoramenti, in un anno incassati oltre 23 milioni

GLI EFFETTI DELLA CRISIPORDENONE C'è un ufficio, in Tribunale, dove più di altri si riflettono gli effetti della crisi economica. È quello delle esecuzioni, dove le pile delle istanze di pignoramento è sempre più alta. Riguarda aziende e imprese in crisi, ma anche tante famiglie in difficoltà. I dati che si ricavano dal Tribunale sono importanti perché diventano fondamentali per la valutazione del rating delle banche, soprattutto quelle del territorio, perché forniscono un quadro sull'entità dei crediti deteriorati.Le esecuzioni...