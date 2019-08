Pietro Paleocapa, un ingegnere tra Malamocco e Suez

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La sua è una delle pochissime statue pubbliche presenti a Venezia (dove dall'originario campo Sant'Angelo ha trovato dimora ai Giardini Papadopoli) e sebbene Pietro Paleocapa se la sia indubbiamente meritata, pochi oggi ricordano chi sia stato, e cosa abbia compiuto per Venezia. Nato veneziano ma diventato suddito francese e poi austriaco (per morire italiano), dopo due anni di servizio nelle milizie napoleoniche nel 1817 entrò a far parte del Corpo degli Ingegneri di Acque e Strade di Venezia, occupandosi in particolare di idraulica;...