Pienone in spiaggia. «Da moltissimi anni a Lignano non si verificava un settembre con un numero così alto di presenze - dicono gli operatori . Abbiamo avuto una partenza difficile ma poi le cose si sono aggiustate».

Non tutti però sono dello stesso parere, i settori che hanno maggiormente sofferto sono stati in primis quello dell'abbigliamento, seguito da gran parte dall'extra alberghiero. Invece ristoranti, pizzerie, bar, supermercati, alimentari e parecchi alberghi non possono certamente lamentarsi.

Titolari di alcune di queste categorie dicono apertamente che, pur calcolando le perdite d'inizio stagione, stiamo lavorando più degli anni precedenti. A tutt'oggi ci sono certi ristoranti con grande capienza che la sera registrano all'esterno lunghe code di persone che attendono che qualche posto si liberi per cenare. Lo stesso vale pure per certi bar il mattino all'ora del caffè e per l'aperitivo nella tarda mattinata, quando ci sono all'esterno lunghe file che attendono. Sono presenti in loco da mesi parecchie persone che, con il covid, lavorando da casa, si sono trasferite a Lignano per approfittare della spiaggia e del mare per il proprio tempo libero.

