Pienone a Roma per Salvini: noi primo partito, cambio la Ue

LA MANIFESTAZIONE / 2ROMA Pienone a Piazza del Popolo. Piazza leghista ma non lumbard - è il Carroccio 2.0 - e quirita, ciociara, calabrese, perfino sarda. Matteo Salvini ha concepito questa piazza come lo specchio dove si riflette la dimensione della forza acquisita - «Noi siamo il primo partito del Paese» - e viene infatti accolto dalla Turandot («Vinceròòòòò....»), esprime magnanimità per Di Maio ossia quello che nei sondaggi è il suo junior partner («Ringrazio Luigi, con lui ci troviamo bene, ottimo rapporto, stiamo facendo...