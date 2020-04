IL REPORTAGE

TREVISO Chilometri di asfalto deserti, greti dei fiumi in cui regna il silenzio assoluto, colline senza un'anima: a Pasqua e Pasquetta vince il senso di responsabilità. A riprova del fatto che un mese di quarantena ha portato a un risveglio del senso civico, alla volontà di ottemperare alle regole per accelerare la ripresa di una nuova normalità. Nel vasto panoram però qualche eccezione c'è. A cominciare da Paese dove le famiglie di due condomìni di Padernello e Castagnole avevano organizzato un picnic di Pasquetta in piena regola, in barba a tutte le limitazioni. Ma non avevano fatto i conti con i controlli della polizia locale. Gli agenti hanno sorpreso 4 famiglie intente a festeggiare in un cortile sul retro di una palazzina poco distante dalla chiesa di Padernello. Avevano tutto al seguito: frighi, griglie e pure le coperte stese a terra. Poco più tardi gli agenti sono intervenuti per un altro gruppo di famiglie che si erano radunate all'aperto per il pranzo a ridosso di un condominio nella zona di Castagnole. Per tutti è subito scattata la multa. «Pura follia. Ma quale furbata pensavano di fare? E' stato offensivo e irrispettoso -mette in chiaro il sindaco Katia Uberti- se tutti si comportassero così, il virus ringrazierebbe alla grande. Le sanzioni non bastano a far capire quanto sono stati irresponsabili». Scene identiche di famiglie in festa sono state segnalate anche a Spresiano. Sempre ieri a Paese sono state staccate altre 7 multe a persone trovate in giro senza un valido motivo. Qualcuno ha provato a giustificarsi dicendo che stava andando al supermercato e non sapeva che era chiuso. Anche per loro è scattata la multa.

SULLA FELTRINA

Violazioni anche a Pederobba, lungo la Feltrina, dove uno store cinese era aperto, con possibilità di acquisto di tutta la merce, dai casalinghi all'abbigliamento. L'esercizio è stato chiuso è andrà incontro a una stangata dato che i carabinieri stanno approfondendo le indagini per segnalare l'esercizio alla Prefettura. Sanzioni per spostamenti non consentiti sono state elevate anche in altri comuni, corredate da giustificazioni impossibili: «Sono uscito a far la spesa». E, sul greto del Piave a Spresiano: «Vengo qui a giocare alla playstation». Entrambi multati. Infine 4 giovani di Castelfranco, hanno subìto analoga sorte per essere andati in macchina nel padovano dove sono incappati in un controllo.

I RISULTATI

La Marca trevigiana ha comunque ridotto considerevolmente il numero di cittadini in passeggiata o all'aperto. Soddisfatto il comandante della polizia locale di Treviso Andrea Gallo: «I cittadini hanno osservato con scrupolo le normative sugli spostamenti rimanendo a casa tant'è che la città è rimasta deserta, come oggi con poche auto in circolazione. A Pasqua sono state elevate 7 sanzioni per spostamenti non consentiti, oggi 5 su 95 controlli nei quartieri». I cieli di Treviso sono stati solcati dagli elicotteri per il controllo dei tetti e delle terrazze. Alcuni sindaci hanno ricevuto segnalazioni di grigliate o assembramenti, poi confermate dai fatti. Sulla Treviso Ostiglia è stato fermato dalla polizia locale in bicletta un uomo che passeggiava ben oltre il divieto (ancora valido ieri) di mantenersi nell'area di 200 metri da casa. Sanzione inevitabile. Sulle colline Unesco regole rispettate. Nessuna automobile, nessun assembramento, no a pic-nic o gruppi di gitanti. Nel Coneglianese, su 25 comuni, staccate in tutto 5 contravvenzioni per spostamenti non giustificati. Gli appelli costanti del Presidente della Regione e dei sindaci, in definitiva, hanno sortito i risultati sperati. Quelli che giustificano la nuova ordinanza di oggi e la revoca dei 200 metri per effettuare sport e passeggiate. Da un lato dunque il senso civico. Dall'altro una delle poche vistose trasgressioni del week-end. Quella del market cinese lungo la Feltrin: «Il negozio durante la settimana può essere aperto perché ha un codice Ateco per casalinghi che lo consente - ha spiegato il sindaco Marco Turato - ma l'apertura a Pasqua è una trasgressione».

LA GIUSTIFICAZIONE

Il sindaco, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni, ha inviato gli agenti della polizia locale. Che tuttavia hanno trovato la saracinesca chiusa dopo un controllo dei carabinieri. I gestori si sono giustificati riferendo che era in corso semplicemente la manutenzione del locale. Ma alcuni scontrini per acquisti emessi nelle ore precedenti e acquisiti dalle forze dell'ordine potrebbero ora metterli nei guai. «Qui si tratta oltre che di scarsa responsabilità sociale anche di concorrenza illecita» conclude Turato.

IL TRAFFICO

Le arterie principali della Marca sono state pattugliate a tappeto: controlli lungo la Feltrina e negli ingressi principali del capoluogo. «Ma il numero delle auto in transito è davvero limitato- hanno confermato gli agenti della polizia addetti ai controlli all'altezza di Crocetta del Montello - ormai i cittadini hanno fatto proprie le regole. Chi circola ha, nell'80% dei casi, regolare permesso». E tuttavia l'impressione che nei giorni feriali sia aumentato il traffico su carreggiata è confermata dal report della polizia locale. «Per quanto riguarda i dati degli spostamenti registrati da lunedì 6 aprile a sabato scorso si è verificato un incremento del traffico automobilistico medio del 10% rispetto ai passaggi registrati la settimana precedente -riprende Gallo -negli ultimi sette giorni vi è stato un aumento di 26.261 transiti. Tale incremento può essere spiegato dall'apertura di alcune aziende. L'incremento, però, è particolarmente sensibile perciò saremo molto scrupolosi con i controlli, anche in borghese».

Elena Filini

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA