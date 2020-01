PICCOLI EROI

VENEZIA Adolescenti sempre col cellulare in mano, con i quali ci si arrabbia, ma che spesso copiano l'atteggiamento gli adulti. Questa volta il telefono di un ragazzino è stato fondamentale per salvare la vita di una signora anziana.

Nicola, 11 anni, e il fratello Marco, di 13, prima e terza media, stavano rientrando da scuola quando hanno visto la colonna di fumo sopra Sant'Elena.

Nicola non ci ha pensato due volte, e ha composto il numero dei pompieri.

Con tanta emozione, perché stava facendo qualcosa di più grande di lui.

In suo aiuto, per dare indicazioni dettagliate sul luogo dove era necessaria la presenza dei vigili del fuoco, sono intervenuti il fratello più grande e Matilde, anche lei 13 anni.

«Appena arrivata in campo sono andata a chiamare la mamma - racconta Matilde - perché scendesse velocemente. Nel frattempo c'era mio zio già nell'appartamento, che ha aperto le finestre, c'era tanto fumo. La mamma ha preso l'estintore che tengono in ufficio e glielo ha portato di sopra in un attimo».

«C'era tanto fumo - ricorda Alessandra, la mamma - non ci si vedeva a pochi metri di distanza. Nicola Paccagnella è riuscito ad azionare l'estintore e in poco tempo le fiamme erano sotto controllo».

L'anziana signora nel frattempo è stata portata all'esterno, ma non voleva andarsene e soprattutto non voleva andare all'ospedale, sostenendo di non aver bisogno di cure. È stata convinta con una grande operazione di persuasione dalle vicine di casa, che si sono offerte di accompagnarla.

LA CURIOSITA'

«La signora i continuava a ringraziare i pompieri - racconta ancora Matilde - si vedeva che provava un enorme senso di gratitudine e di ammirazione per loro e sottolineava a ciascuno che passava che proprio lei era la figlia di un comandante dei pompieri, di tanti e tanti anni fa».

«Eravamo preoccupati per le sue condizioni di salute, perché ci ha visto nascere - prosegue la ragazzina - era sempre contenta di vederci e di salutarci, qui ci conosciamo tutti ed è come una grande famiglia, ci fermavamo spesso a chiacchierare».

E l'adrenalina della giornata è durata per molte ore: la sera la certezza che la signora era stata dimessa e che invece le condizioni di Paccagnella richiedevano un periodo di osservazione in ospedale.

La notizia ha fatto velocemente il giro della città, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare i nipoti della donna, per avvertirli dell'accaduto e del fatto che l'appartamento non sarà fruibile in tempi rapidi.

Anche perché la cucina è stata completamente distrutta, come pure la caldaia e l'impianto elettrico che dovrà essere revisionato.

Ma il fumo e la fuliggine si sono depositati anche in tutto il resto dell'appartamento, creando una patina scura e dall'odore intenso che dovrà essere rimossa da tutte le stanze.

R.V.

