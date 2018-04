Picchia i genitori: 18enne cadorino non potrà più incontrarli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ALLONTANATOCADORE Non potrà rivedere i suoi genitori, non potrà telefonare loro né inviare mail. Le violenze perpetrate da un diciottenne cadorino nei confronti della madre e del padre hanno portato al suo allontanamento dalla famiglia e alla recisione di ogni contatto con essa. Il giovane non potrà avvicinarsi ai luoghi frequentati dalle sue vittime né tenere con loro alcun genere di rapporto, anche se pentito. IL PROVVEDIMENTOSono queste le misure cautelari disposte in seguito alle indagini messe in atto dal nucleo investigativo dei...