Picchi di audience superiori ai due milioni di telespettatori con uno share attorno all'otto per cento. Per una domenica lo sci ha battuto anche il calcio, almeno su Rai Due. La cerimonia d'apertura delle gare iridate è stata una grande vetrina per il territorio bellunese. Ma è stata una vetrina anche per il Trentino che ha pensato bene di comprare lo spot prima e quello dopo la messa in onda della finestra sulla Regina. Uno sgarbo istituzionale che ha generato qualche malumore a Belluno ma è il mercato: la concorrenza. Tra le reazioni istituzionali all'incastro in palinsesto segnaliamo quella di Marianna Hofer sindaco di Valle di Cadore e avvocato, con un passato da sportiva: «Il problema, anche se mi rode - ha scritto in un lungo post di analisi alla cerimonia - è perché non l'abbiamo fatto noi, forse la provincia qualcosina poteva farlo. Non è una critica ma un ragionamento». Ottimi anche gli ingaggi sui social: negli ultimi 15 giorni, il profilo Instagram di Cortina 2021 che ad oggi conta quasi 40mila follower ha ottenuto circa 380mila impression (con un aumento del 40% rispetto allo stesso periodo di gennaio), raggiungendo quasi 1 milione di utenti nell'ultimo mese. «Sempre nelle ultime due settimane - rende noto un comunicato di Fondazione 2021 - le impression su Facebook sono invece schizzate a quota 1 milione; su Twitter, invece, le impression sono state 31mila. Per quanto riguarda LinkedIn, infine, sono state 2.500 le nuove visite alla pagina nell'ultimo mese. Ottimi anche i risultati per la Cortina 2021 Official App, che è risultata seconda tra le app in store più scaricate, con circa 9mila download, e quelli relativi al sito web di Cortina 2021, che nella sola giornata di domenica 7 febbraio in occasione con la Cerimonia d'apertura dei Mondiali ha registrato oltre 59mila accessi di utenti unici.AZ

