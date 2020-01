Piazze stracolme di gente e di famiglie, riunite festosamente accanto al fuoco. Una festa vera, sentita. Con i pro e contro legati al numero di falò accesi in ogni angolo della Marca che hanno prodotto il solito effetto ammorbante. I dati dell'Arpav parlano chiaro: sfondata quota 100 microgrammi per metro cubo a Treviso città, picco di 223 a Mansuè, quando però gli effetti erano solo all'inizio. Aria irrespirabile che si è insinuata nelle case e negli androni dei palazzi. Si tratta di una notte, in fin dei conti, e va tenuto presente. Ma è anche vero che questa tradizione si rinnova in un periodo stagionale in cui ci sono quasi sempre condizioni atmosferiche che impediscono la dispersione delle ceneri e questo amplifica gli effetti. Ciò detto, non si può negare l'altra grande evidenza: una festa popolare così partecipata, in città, paesi e quartieri non ha eguali in Italia. «È una tradizione la cui storia si perde nella notte dei tempi. Ed è una tradizione identitaria. Lo dimostrano queste piazze piene, questi borghi, queste contrade dove la gente si ritrova a celebrare un rito che le appartiene» ha declamato il governatore Luca Zaia. Un rito che quest'anno ha detto bene: le faville sono andate verso sera, e ciò sta a indicare un anno di prosperità.

