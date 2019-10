CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PIAZZALE ROMAVENEZIA Va bene? Non va bene? Il nuovo imbarcadero realizzato a piazzale Roma dopo un anno di lavori e 600 mila euro investiti dal gruppo Avm/Actv, è stato aperto ieri in presenza del sindaco Luigi Brugnaro. Un'apertura a metà, visto che c'era la nebbia e che le linee come la 3 erano sospese e le altre deviate per il canal Grande o interrotte a metà percorso. Ma la sorpresa più grande è stata per molti residenti quella di non trovare più la linea 1 dove si trovava, cioè sul pontile sinistro dell'imbarcadero Piazzale Roma...