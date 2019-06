CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Piazzale Roma scoppia: negli orari di punta, dalle 6:45 alle 8:45, sul collo di bottiglia del Ponte della Libertà transita un mezzo Actv ogni 30 secondi, e per il resto del tempo uno ogni minuto e 20 secondi, idem per la navigazione: sotto al ponte degli Scalzi passa un vaporetto al minuto e per il Rio di Cannaregio uno ogni 3 minuti. Bisogna trovare altre soluzioni. Per cui messi in ordine i conti e tutelati i posti di lavoro, comincia la seconda fase per Avm. E per Giovanni Seno, direttore generale dell'azienda comunale della mobilità, il...