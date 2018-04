Piazza trasformata in vivaio e street food sul Corso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FESTA DI PRIMAVERAROVIGO Da ieri, la primavera è ufficialmente esplosa in città. La festa dedicata ai fiori organizzato da Confesercenti, Comune e Confipo, nel giorno del suo esordio è stata infatti baciata dal sole. Quella che partita ieri in città è, in realtà, la 17esima edizione della festa Sapori in fiore che proprio a partire da quest'anno, si chiama Benvenuta Primavera, Rovigo città delle Rose, in onore del capoluogo che la ospita da quasi due decenni.FORMULA COLLAUDATANonostante il cambio del nome, la formula è sempre la...