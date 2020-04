PIAZZA SAN MARCO

VENEZIA Un messaggio forte, simbolico: il campanile di San Marco illuminato con la scritta Risorgiamo Italia. Così il sindaco Luigi Brugnaro ieri sera alle 21, dalla Piazza, ha lanciato il suo messaggio di sostegno al flash mob con cui hotel, ristoranti, baristi e i pasticceri hanno manifestato contro le chiusura fino a giugno.

Una protesta su tutto il territorio nazionale che ha visto protagonisti i locali aderenti all'Associazione Ristoranti della Buona Accoglienza, assieme a numerosi colleghi del territorio veneziano che si sono spontaneamente organizzati per accendere contemporaneamente le loro insegne per attirare l'attenzione del Governo e dell'amministrazione comunale sulle problematiche che colpiscono il comparto. I pubblici esercizi hanno acceso simbolicamente le loro insegna dei locali chiusi da tempo e vuoti.

VOGLIAMO RIAPRIRE

Oltre al sindaco e al suo staff, c'erano anche alcuni ristoratori, tra cui Arrigo Cipriani e poi il vicepresidente Aepe Paolo Friselle e il direttore di categoria Ernesto Pancin.

«È una giornata di manifestazione silenziosa e legittima che il Comune di Venezia vuole sposare - ha detto Brugnaro, che ha fatto anche un intervento a Porta a Porta, tra trasmissione condotta da Bruno Vespa - di tutti i pubblici esercizi che sono stati secondo me frustrati nelle loro aspettative di riapertura. Lo diciamo al Governo: basta tentennamenti, a Venezia e in Veneto vogliamo riaprire. Questa gente non vuol vivere di pietà, ma del proprio lavoro, per cui vuole aprire le saracinesche dei propri locali con tutte le garanzie sanitarie. Dobbiamo riprenderci in mano la nostra vita. Spero che il messaggio arrivi chiaro: noi le persone non riusciamo più a tenerle».

I ristoratori veneziani, già duramente colpiti dalla straordinaria sequenza di acque alte dello scorso novembre, si appellano, quindi, al Governo ed alle autorità locali perché adottino tempestivamente misure di sostegno economico, fiscale e normativo che consentano loro di arrivare alla riapertura, senza essere costretti a spegnere prima, e definitivamente, le luci delle loro attività. Venezia in questo momento, ancor più di altre città meno legate al turismo, è in ginocchio e richiede misure eccezionali, adeguate alla situazione, in vista di una ripresa che, comunque, non potrà essere solida, duratura e sostenibile senza un profondo ripensamento del vecchio modello economico basato esclusivamente sul turismo di massa.

SCONFORTATI

«Siamo sconfortati, non abbiamo certezza di nulla, di questo fine pena mai - ha commentato poi Pancin - siamo in una situazione in cui non sappiamo quando potremo aprire. Le imprese hanno bisogno di incassare, i lavoratori hanno bisogno di lavorare. Ma se apriamo, ci saranno i clienti? Sono molto preoccupato, c'è in gioco il nostro futuro: o c'è una decisione di riattivare una vita sociale con le dovute precauzioni o non so quale sarà la nostra fine. Purtroppo c'è tanta gente demoralizzata e temo che qualcuno non riaprirà».

Poi l'affondo di Cipriani: «Speriamo che lo stesso impegno che hanno messo per la fase 1 lo mettano anche nella fase 2 - ha detto riferendosi al Governo - e soprattutto che convincano l'Europa che se l'Italia va fuori dall'Europa l'Europa finisce». Infine, è intervenuto Raffaele Alajmo, del Quadri.

«Noi siamo al servizio della comunità. Farci chiudere per primi e riaprire per ultimi come fossimo gli untori è assurdo. E non vogliamo barriere tipo parlatori del carcere, una soluzione se si vuole la si trova».

