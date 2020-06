PIAZZA SAN MARCO

VENEZIA Quasi tre secoli di storia in cui è stato testimone non solo di crisi economiche e cambiamenti sociali, ma anche di una chiusura prolungata mai avvenuta prima, nemmeno in tempo di guerra. Trecento anni di vita a cui, da ieri mattina, si è aggiunto un tassello in più: quello della riapertura tanto attesa. Simbolo di una ripartenza che in molti hanno voluto festeggiare prendendo posto sui suoi tavolini in piazza San Marco.

300 ANNI DI STORIA

Lo storico Caffè Florian, il più antico Caffè italiano nonché simbolo indiscusso della città lagunare, intorno alle 11 ha riavviato la propria attività non senza qualche novità. Accogliendo la clientela per lo più disposta nel plateatico, complice una splendida giornata di sole estiva e uno sfondo d'eccezione tutto da ammirare sorseggiando un buon drink o leggendo il giornale. I camerieri, tenendo fra le mani i tradizionali vassoi d'argento, hanno ripreso a raccogliere le ordinazioni, in un viavai frenetico che non nascondeva una certa emozione.

«Era da tanti anni che non tornavamo a Venezia, spiegano Katia e Tommaso, tra i primissimi clienti, originari della provincia di Lecco così oggi (ieri ndr) abbiamo voluto farci un salto in giornata». E una tappa al Caffè Florian è stata d'obbligo per festeggiare al meglio i cinquant'anni di lei. «Che da vent'anni racconta il marito sorridendo continuava a chiedermi di venire qui». Desiderio esaudito, è il caso di dirlo, in una mattinata in cui lo storico locale veneziano inaugurato da Floriano Francesconi il 29 dicembre 1720, con il nome Alla Venezia trionfante ha registrato la presenza di una trentina di clienti.

TANTI VISITATORI

Soprattutto visitatori italiani, delle regioni limitrofe, e pure qualche veneziano. Tra loro, la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, e il presidente dell'associazione Piazza San Marco, Claudio Vernier. Entrambi insieme a Marco Paolini, amministratore delegato di Sacra, società di gestione del Caffè. «Lo stato d'animo? Dopo esser stati chiusi per più di tre mesi dice il direttore, Renato Costantini siamo contenti ed anche un po' ansiosi di vedere la risposta della clientela: prevediamo pochi stranieri, al momento, mentre più italiani e veneti. Ma abbiamo riaperto, questo è l'importante». E per i veneziani, da anni frequentatori poco assidui del Caffè, «sarà offerto uno sconto del 30% circa per invogliarli». Se in tempi normali i posti a sedere all'esterno erano 400, per ora sono dimezzati.

«Questa giornata rappresenta una voglia di ripartire commenta Damiano che Venezia si merita». Almeno fino alla fine di giugno, il Caffè Florian aprirà le porte al pubblico dal giovedì alla domenica, dalle 11.30 alle 20. Con la speranza di riprendere poi i normali ritmi di lavoro dal mese di luglio.

Marta Gasparon

