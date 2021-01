LA PIAZZA

VENEZIA «Chiudere i Musei civici fino al primo aprile? Un'eventualitò che, se si verificasse, ci fa impallidire e preoccupare. Chi si farà carico di tutte le spese?».

Claudio Vernier, presidente dell'Associazione piazza San Marco, è sbigottito. La decisionedi protrarre la riapertura dei Musei civici veneziani oltre il termine del 15 di gennaio, stabilito dal decreto nazionale, prolunga il supplizio della città. Questa conclusione, condivisa dall'intero direttivo dell'associazione, emerge dalle parole di Vernier come la necessaria quanto drammatica conseguenza alla scelta del sindaco.

«VISIONE PERICOLOSA»

«Visto che la Venezia insulare abbiamo constatato vivere di monocultura turistica evidenzia la chiusura stabilita significa mancanza di visione e sensibilità nei confronti di quella cultura di cui Venezia è impregnata e custode». Rendendo di fatto la città inospitale ai visitatori, non accogliente né fruibile, «si sta dicendo che le attività che su questo luogo generano ricchezza e lavoro grazie al turismo non ha alcun senso stiano aperte. A rigor di logica deduce quasi sarcastico il presidente dell'Associazione - non appare necessario quindi per l'Amministrazione che queste attività paghino nulla per servizi e quant'altro di cui non ha senso usufruiscano».

La critica è secca. Si rivolge a una disposizione ritenuta irragionevole e subìta non solo dai lavoratori di un museo, che potrebbero nel frattempo dedicarsi a una manutenzione minuziosa degli spazi espositivi, ma anche e soprattutto - da quanti rappresentano l'indotto che attorno al turismo ruota e sopravvive. «Una decisione unilaterale quella del sindaco - che considera esclusivamente il bilancio di una Fondazione la cui attività riguarda invece, nel suo complesso, l'intero tessuto produttivo cittadino sottolinea Vernier - questo tipo di decisioni vanno discusse con le tante realtà veneziane, valutando le ricadute che possano avere su tutto il comparto produttivo».

COL VICESINDACO

Ecco perché l'Associazione fa proprie le parole del vicesindaco Andrea Tomaello. La sua proposta risulta infatti più consapevole e ragionevole, suggerendo di allinearsi a quanto consentito dal Dpcm, aprendo i Musei civici, almeno durante i fine settimana. Creare attenzione per un turismo di prossimità a partire dalla prima data utile, evitando così di veicolare il messaggio fuorviante di una Venezia chiusa fino a primavera è la linea sposata anche dall'Associazione. Altrimenti, tutti quegli esercizi che nel centro storico letteralmente vivono di economia turistica e di cui Claudio Vernier in parte testimonia, si sentiranno autorizzati a batter cassa dall'Amministrazione comunale. Quella stessa che li sta privando fino ad aprile delle loro essenziali condizioni di esistenza.

Costanza Francesconi

