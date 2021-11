Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RIVOLUZIONEPADOVA Riorganizzazione della mobilità, una nuova pavimentazione, potenziamento dell'illuminazione pubblica e una grande fontana. Scatta il conto alla rovescia per dare un nuovo volto a piazza Mazzini. La prossima primavera, infatti, si apriranno i cantieri del primo stralcio del progetto per il recupero di un'area della città che, complice la vicinanza con la stazione, per troppi anni ha dovuto fare i conti con degrado e...