PIAZZA INSURREZIONE

PADOVA Sei milioni e mezzo. Sono quelli che distribuirà la Camera di Commercio di Padova a sostegno delle imprese colpite duramente dall'emergenza Covid. «Siamo la loro casa e saremo sempre più un punto di riferimento per far ripartire l'economia locale» dicono con orgoglio dal quartier generale di piazza Insurrezione. E' questa la sintesi del Consiglio camerale di ieri pomeriggio che ha visto l'approvazione all'unanimità sia del Bilancio consuntivo di Esercizio 2019 sia dell'importante aggiornamento al Bilancio preventivo 2020. Un bilancio influenzato dal Covid.

I PROGETTI

«Parlano i numeri - si legge in una nota diffusa ieri dall'ente -. Tre milioni e mezzo di euro di interventi economici già erogati nel 2019 a favore delle imprese e dello sviluppo del territorio provinciale padovano e 6,5 milioni spalmati su diversi progetti entro la fine di quest'anno con l'obiettivo di iniettare fiducia nel sistema imprenditoriale e rilanciare così l'economia locale fortemente frustata». Complessivamente, dunque, si arrivano a contare 10 milioni in due anni. «Una spinta a favore delle piccole medie e imprese - prosegue la Camera di commercio -. Non deve stupire se alla fine della riunione il Consiglio intero abbia applaudito all'ennesima accelerata per sostenerle».

LA GESTIONE

Entrando nel merito dei principali indicatori economici dell'Esercizio 2019, «i risultati hanno portato a un avanzo economico complessivo di 378.125 euro, nonostante la gestione corrente si sia chiusa con un disavanzo pari a -574.865 euro, mentre quella straordinaria parla in positivo (+576.703 euro), così come quella finanziaria (+385.162 euro)».

GLI INTERVENTI

Sono gli interventi economici a fotografare, nel bilancio camerale, il vero cambio di passo rispetto al quinquennio 2014-2018, «con un raddoppio degli stanziamenti a favore della crescita e sviluppo dell'economia locale». Da 1,8 milioni di euro erogati nel 2018 si è infatti passati ai 3,5 milioni dell'anno scorso.

Gli interventi economici sono stati così suddivisi: 854 mila euro per innovazione e digitalizzazione, 2 milioni per la competitività delle imprese, 528.143 euro per ambiente, green economy e turismo. Per l'istruzione e la formazione sono stati stanziati 60 mila euro, 50 mila per la tutela del consumatore e la legalità del mercato.

I CAMBIAMENTI

«L'anno in corso - evidenzia la Camera di Commercio - con le conseguenze dell'emergenza epidemiologica Covid-19 ha cambiato radicalmente lo scenario, ma non la volontà di fare della Camera di Padova l'ente di riferimento per la ripresa economica post Coronavirus. Anzi, questa intenzione di essere la massima espressione del tessuto imprenditoriale sul territorio si è pure rafforzata nel momento più critico per l'economia nazionale dal Dopoguerra ad oggi. Ed è proprio' l'aggiornamento del Bilancio preventivo 2020 a confermare questa svolta. Lo sforzo finanziario aggiuntivo verrà coperto con i maggiori introiti provenienti dall'aumento del 20% del Diritto annuale che scatta quest'anno. L'incremento porterà infatti in dote alla Camera di Padova maggiori entrate per quasi 2,3 milioni di euro all'anno».

«Neppure un euro di questo aumento rimarrà a disposizione della struttura -assicura il presidente Antonio Santocono -. Abbiamo potenziato il nostro piano dialogando con le associazioni di categoria. Le imprese ci chiedono aiuto, noi rispondiamo che ci siamo».

G.Pip.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA