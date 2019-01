Piazza Ferretto piena fa felici gli esercenti: «Bene la sicurezza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN TERRAFERMAVENEZIA Una folla, radunata intorno a piazza Ferretto, ha voluto festeggiare la mezzanotte con radio Deejay e i Dear Jack. Ieri le immagini del San Silvestro mestrino e della band circolavano sui social da profili di giovani di tutta Italia, a conferma che la proposta musicale ha spinto anche qualche turista a passare la serata a Mestre. Più si avvicinava la mezzanotte e più la folla cresceva, in attesa del conto alla rovescia e del brindisi di rito in piazza. Marco Baxo e Lady Helen hanno intrattenuto il pubblico, insieme al dj...