Piazza dei Signori chiusa alle attività sportive e ale vetrine per gli sport minori: una direttiva che oggi ha suscitato molte reazioni di segno opposto in città.Da una parte residenti e commercianti, soddisfatti di potersi riappropriare del salotto buono: «Questo è un luogo di aggregazione, ma i mercatini e gli eventi sportivi ne impediscono la giusta fruizione. In piazza la gente si raccoglie, si trova e chiacchiera, passeggia, si saluta. Se la piazza viene intasata, questa funzione viene a cadere. L'assessore Nizzetto secondo noi ha...