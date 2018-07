Piazza De Gasperi: sculture in strada contro lo spaccio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAPADOVA Scultori del legno al lavoro in piazza De Gasperi, per far conoscere e apprezzare al pubblico i segreti della loro arte. L'evento si svolge fino a domani, con l'organizzazione di residenti, delle associazioni cittadini Piazza De Gasperi e Padova Design District, e col sostegno del Comune. «La manifestazione è stata promossa nell'ambito di una serie di iniziative ideate allo scopo di rivitalizzare piazza De Gasperi e i suoi dintorni, per allontanare il degrado, costituito soprattutto dalla presenza di balordi e...