Piazza blindata, strade sorvegliate Due in coma etilico

SICUREZZA E MALORIPADOVA Quella di Capodanno è stata una notte impegnativa per le forze dell'ordine. Un centinaio di agenti e militari hanno presidiato con discrezione ma attenzione i luoghi di festa, in primis Prato della Valle, ma anche i festeggiamenti del Capodanno antifascista all'ex mensa Marzolo, ora occupata, che ha ospitato una trentina di persone del Cpo Gramigna. Nessuno scontro con gli ultras come si era temuto nei giorni scorsi. Notte caotica anche per i vigili del fuoco, impegnati in 21 interventi tra incidenti e incendi, dalle...