SAN DONÀ

Allarme cessato sul Piave, il Pd chiede che si utilizzino anche le risorse del Recovery fund per interventi strutturali. La richiesta è condivisa dal sindaco di San Donà Andrea Cereser, dal segretario Pd del Veneto orientale Enrico Franchin e dai consiglieri regionali Francesca Zottis e Jonatan Montanariello che presenteranno un'interrogazione urgente sul tema.

«La Regione prosegua senza indugio nell'affidare la progettazione definitiva degli interventi per la salvaguardia del Piave esorta Cereser -. Ogni anno ci arrivano segnali di ammonimento che non possono essere trascurati. Lo prova quanto sta accadendo in questi giorni». «Il litorale veneto è devastato e purtroppo non è una novità spiega Zottis -. Non siamo davanti a eventi occasionali, per questo servono interventi strutturali. Dobbiamo agire prima che sia troppo tardi, anche perché il quadro continua a peggiorare. Interveniamo in ogni sessione di bilancio, ma le azioni e gli stanziamenti sono insufficienti. C'è uno studio fatto dall'Università di Padova predisposto ancora due legislature fa e riportato in seconda commissione la scorsa legislatura. Il tutto è rimasto sostanzialmente inattuato e non è mai arrivato in aula. Adesso è il momento di fare sul serio, con un piano che dovrà per forza intercettare risorse nazionali ed europee». «Presenteremo un'interrogazione urgente - annuncia Montanariello - accendendo i riflettori in particolare su Sottomarina e Isola Verde per capire tempi e modalità del ripascimento, e quando avremo una soluzione definitiva, magari utilizzando anche i fondi dell'Unione Europea». «Servono interventi consistenti e di lungo periodo aggiunge Franchin -. Non si può tamponare il problema delle mareggiate e la conseguente distruzione delle spiagge, avendo una visione di breve periodo e lo stesso vale per la situazione dei nostri fiumi».

Davide De Bortoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

