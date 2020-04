IN FABBRICA

MIRANESE Un sistema produttivo in sofferenza, ma che riparte grazie alla tecnologia e al contributo dei lavoratori. Grandi aziende metalmeccaniche già al lavoro nel Miranese (che tra l'altro ospita, nel Salese, la seconda zona industriale della provincia dopo Porto Marghera): marchi noti come Aprilia, Gasparini, Piovan, Speedline sono ripartite da giorni, alcune da settimane dopo la chiusura (più o meno totale) e questo grazie anche a tecnologie avanzate, sistemi di smart working e protocolli di sicurezza che hanno avuto non solo l'avallo ma anche il prezioso contributo delle maestranze. Mai il fronte della sicurezza sul lavoro è stato così condiviso in fabbrica. In Aprilia per esempio, il Gruppo Piaggio ha siglato con le organizzazioni sindacali degli stabilimenti di Noale e Scorzè un protocollo d'intesa che definisce le linee guida e le misure da attuare per garantire ai lavoratori la massima sicurezza sanitaria in azienda e ha costituito un comitato misto direzione-Rsu che ha predisposto il piano di sicurezza condiviso. E' la strada maestra seguita da molte aziende del territorio per anticipare la ripartenza in piena regola e con l'importante imprimatur sindacale sulle modalità di organizzazione del lavoro.

Restando in Aprilia, ma è così in molte altre aziende, le misure basate sui decreti governativi sono state integrate con precauzioni sanitarie aggiuntive: sanificazione di tutti gli ambienti di lavoro, kit con mascherine, guanti e occhiali fornito a tutti gli operai e impiegati a cadenza regolare, dispenser con gel igienizzanti. Capillari anche le informazioni ai lavoratori su misure di distanziamento da tenere all'interno delle mense, modalità di gestione delle riunioni, indicazioni di comportamento per visitatori e fornitori e negli stabilimenti verrà mantenuta la misurazione della temperatura corporea anche con l'utilizzo di termoscanner. A Santa Maria di Sala, Piovan è tra le metalmeccaniche quella che oggi ha il più alto numero di lavoratori in azienda, circa 360 su 400, grazie a un attento piano di rotazione del personale unito a lavoro agile che ha permesso di non fermarsi mai. Sempre nella grande zona industriale salese ha riaperto Speedline, che opera con lavoro pianificato, termoscanner, spogliatoi chiusi e accesso alla mensa scaglionato, così come lo sono ingressi e uscite. «Qui - spiegano i delegati sindacali - il contatto tra comitato e direzione è quotidiano».

A Mirano la Gasparini, multinazionale tascabile nel settore della profilatura, ha riportato in azienda circa la metà dei suoi 118 lavoratori impiegati e grazie all'innovazione, i tecnici in catena di montaggio oggi vengono guidati nel processo produttivo attraverso tablet, senza ricorrere a contatti diretti con l'ufficio tecnico.

Ma sono decine le aziende metalmeccaniche del Miranese che hanno già riavviato i motori: Piemme a Salzano ha già 115 lavoratori in fabbrica, Coelme a Santa Maria di Sala 70, Alupro a Noale 150, Ave Technologies a Spinea 38, Pometon a Martellago 80. Per Matteo Masiero, Fim-Cisl di Venezia «sono tutte aziende dove i lavoratori e i loro rappresentanti delle Rsu hanno partecipato attivamente alla predisposizione del piano di sicurezza anti-Covid19. Partecipazione vuol dire proprio questo: responsabilità condivisa anche nei comportamenti delle persone, fondamentali per una vera sicurezza sul lavoro».

