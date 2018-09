Piano Savona per ridurre i debiti ed evitare subito la tagliola del 3%

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DOCUMENTO ROMA Via la regola del 3%. Sostituita da un «deficit dinamico», pari ogni anno all'andamento del Pil nominale, ossia la crescita reale più l'inflazione. Ma soprattutto, un piano a lunghissimo termine per ridurre il debito italiano al 60% del Pil come richiedono le norme europee, dando in garanzia alla Bce, le entrate fiscali future e le proprietà pubbliche. Il «Piano Savona» per l'Europa, il documento di 30 pagine redatto dal ministro delle Politiche Comunitarie (e anticipato dal Messaggero), è stato reso pubblico ieri. In...