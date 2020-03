PREVENZIONE

MESTRE Comuni e aziende sanitarie lo sanno bene e stanno mettendo in pratica tutte le armi di difesa preventiva possibile. Le case di riposo non devono assolutamente diventare focolai di contagio. E su questo fronte l'attenzione è altissima. Tanto che da oggi parte il Piano tamponi riservato al personale dipendente delle strutture di ospitalità, con il quale l'Ulss 3 dà attuazione alle disposizioni regionali volte a rafforzare le misure cautelari e di isolamento rivolte a chi opera in prima linea. Questo dopo che al test sono già stati sottoposti i dipendenti della stessa Ulss, i medici di famiglia e di guardia medica, i pediatri di libera scelta e chi lavora nelle farmacie e parafarmacie.

«Tutti siamo perfettamente consapevoli che le case di riposo sono vere e proprie polveriere pronte a esplodere conferma l'assessore Simone Venturini e per questo abbiamo avviato un monitoraggio scrupoloso per evitare il diffondersi del coronavirus applicando per quanto di nostra competenza quanto previsto dai protocolli in materia».

Sono 21 le strutture che sul territorio metropolitano convenzionate con la Serenissima e, come verificato, sono tenute alla segnalazione di eventuali casi di contagio da coronavirus.

Ogni singola situazione è mappata e monitorata dall'apposita Unità di crisi attivata dalla Regione dopo che si è proceduto a trasmettere il resoconto dei contatti interni (operatori) ed esterni (familiari e conoscenti).

REPORT

Allo stato attuale, l'ultimo report inviato agli organi di controllo regionali riportano il riscontro di tre casi di degenti risultati positivi: uno alla Centro servizi anziani Nazaret di via Castellana a Mestre, uno alla Residenza anziani Adele Zara di Mira e uno al Fatebenefratelli.

Di qui l'attivazione di tutti gli intervento previsti per mettere in sicurezza in primis gli altri ospiti insieme a tutti gli addetti ai lavori, procedendo anche con le operazioni di sanificazione

Una fotografia per il momento rassicurante che testimonia come l'infezione sia ancora tenuta fuori dalla porta delle case di riposo.

E l'auspicio è quello di non farlo mai entrare il virus. Di qui, appunto la strategia di tamponare tutto il personale. «Il Piano tamponi' ha spiegato il direttore del Dipartimento di Prevenzione Luca Sbrogiò è un'attività che vede coinvolti a vario titolo la parte amministrativa (creazione di un cup specializzato per l'accettazione), la Microbiologia per l'analisi dei tamponi, la Farmacia territoriale per la predisposizione dei contatti con farmacie e parafarmacie e per l'organizzazione del calendario degli interventi, i Distretti sociosanitari per la parte medicina territoriale. Ha anche richiesto la costruzione all'interno del Dipartimento, come da indicazione regionale, di una unità specifica con personale addestrato e riconvertito da attività ospedaliere in questo momento sospese, con personale qualificato rientrato dalla quiescenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA