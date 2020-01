PIANO PER L'EMERGENZA

VENEZIA Il commissario straordinario del Mose, Elisabetta Spitz, martedì scorso, aveva chiesto tempi rapidi. Entro dieci giorni voleva avere sul tavolo un cronoprogramma accelerato, che garantisse la possibilità di alzare le barriere, in casi di emergenza, già tra sei mesi. Il termine scade domani e al Consorzio Venezia Nuova stanno correndo per rispettare la scadenza. Una bozza di una mezza dozzina di pagine è già pronta e oggi sarà all'esame del Consiglio d'amministrazione del Cvn, per arrivare in tempo sul tavolo del commissario Spitz e del provveditore alle opere pubbliche Cinzia Zincone. Un documento che il commissario si è impegnata, a sua volta, a portare al tavolo informativo in Prefettura. Appuntamento atteso, che a questo punto potrebbe slittare alla prossima settimana.

AIUTI ESTERNI

I contenuti del cronoprogramma accelerato, o piano per l'emergenza che si voglia chiamare, al momento sono abbastanza stringati. Indicano una serie di date da qui ad ottobre, con le rispettive mancanze nel caso si volesse procede ad alzare il sistema per un'acqua alta particolarmente disastrosa. Mancanze che ovviamente diminuiscono, mese dopo mese, fino ad ottobre. «Prima di ottobre non ce la facciamo a mette in azione l'opera, se qualcuno non ci aiuta. Poi dovremmo essere relativamente autosufficienti» spiega l'amministratore straordinario del Cvn, Giuseppe Fiengo. Tra le ipotesi allo studio, c'è anche quella che in caso d'emergenza possa essere previsto l'intervento della Protezione civile, piuttosto che dell'Esercito o dei Vigili del fuoco. Quello che manca per un funzionamento del Mose, oltre al completamento degli impianti, previsto per giugno, sono anche le squadre dei tecnici addetti al sollevamento. Ce ne sono una ventina, ma ne servirebbe un centinaio. In questo senso, in una situazione d'emergenza, potrebbero essere programmati degli aiuti esterni.

RITARDI

Resta il fatto che «siamo fuori dai tempi» come ha ricordato anche ieri il provveditore Zincone. I lavori dovevano essere finiti per fine 2018, se pur con degli impianti ancora provvisori. Poi sarebbero iniziati tre anni di avviamento che sarebbero serviti a provare l'opera in varie condizioni, completando i collegamenti. Ora, se tutto andrà bene, l'avviamento potrebbero iniziare quest'estate, una volta ultimati gli impianti. Per rispettare la scadenza di fine 2021 la fase di avviamento sarebbe ridotta a un anno e mezzo. Una «forzatura» l'ha definita ieri il provveditore.

R. Br.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

