Piano Marshall per la manutenzione: un microchip mapperà ponti e viadotti

LA STRATEGIAROMA È il mantra che si ripete, purtroppo, ad ogni grave incidente: «servono più manutenzione e controlli». Dopo la tragedia di Genova, il governo pensa ad un piano straordinario per mappare le infrastrutture, verificare lo stato di salute di ponti, viadotti e gallerie su tutto il territorio nazionale, intervenire ad ampio raggio. Un piano, dicono in coro il premier Giuseppe Conte, il ministro Danilo Toninelli e i due vice premier Salvini e Di Maio, da far partire subito, senza esitazioni. Colmando le lacune del passato. E,...