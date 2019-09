Piano interventi Ater Ecco dove si investirà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CASE POPOLARIMESTRE La prossima settimana partirà una serie di gare d'appalto per ristrutturare cinque gruppi di alloggi popolari dell'Ater. Due milioni e mezzo di euro di investimento previsto, e in piccola parte già spesi, che si vanno ad aggiungere ai 3 milioni di euro per la rimessa a nuovo dei tre edifici gemelli di Favaro in via Monte Prabello che il Consiglio di amministrazione ha appena deliberato.In tutto 5 milioni e mezzo di euro impegnati nel giro di una settimana. Per il 2019 l'Ater di Venezia ha messo in campo 9 milioni e 990...