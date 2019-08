Piano dell'ente per fare cassa a Mestre All'asta gli alloggi sfitti in vicolo Pineta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAZIONEMESTRE Case Ater in vicolo della Pineta a Mestre, l'Ater ha deciso di far cassa e di mettere all'asta tutti gli appartamenti al momento sfitti, ce ne sono una decina, ma anche di dare la possibilità agli attuali inquilini di comprare l'alloggio nel quale già vivono, si tratta di altre 26 abitazioni. In prospettiva infatti diventare proprietari costerà meno che continuare a pagare il nuovo canone. «In autunno ripartiremo con il piano quinquennale di vendita. spiega Raffaele Speranzon, presidente dell'Ater In vicolo della...