PIANIGA

Da sabato pomeriggio un pezzo di Pianiga non è più lo stesso, da quando l'84enne Ermes Bordin ha lasciato i suoi cari e i tantissimi amici, stroncato all'ospedale di Dolo dal coronavirus, confermato ieri ufficialmente. Nessuno che non lo conoscesse: da quando lavorava nella macelleria di famiglia (prima ad Albarea, poi in capoluogo) a quando ormai pensionato giocava a carte al bar da Eraldo, era una presenza viva e gioiosa per tutto il paese. Il suo spirito allegro, l'amore per la moglie Meri, intatto e smisurato dopo 61 anni di matrimonio, infine la passione per la bicicletta. Queste sono le tre cose di lui che tutti ricordano e ripetono in questi giorni, ancora incapaci di accettare l'accaduto. Non lo accetta l'adorata moglie Meri, né i figli Daniele, Fiorenza e Sabrina, non i nipoti, non i sei fratelli, né i tanti cugini. Una grande famiglia unita dove Ermes amava molto stare. Un familiare lo conferma lasciando un commovente saluto sul proprio profilo social: «Mi mancherai, anzi ci mancherai nelle serate in famiglia con le tue rime e poesie e i tuoi racconti che, anche se sentiti mille volte, era sempre un piacere ascoltare e mancherà soprattutto il tuo buon umore e il tuo sorriso. Voglio ricordarti così in bici e che continuerai a pedalare per poter raccontare che hai fatto cinque volte il giro del mondo». E davvero faceva il giro del mondo perché fino a pochi anni fa in un anno era capace di percorrere 20mila km, mentre adesso alla sua età si limitava a diecimila. Una passione ereditata a sua volta dal padre, che lo portava con gli zii in moto in montagna a vedere i passaggi del Giro d'Italia. Così aveva cominciato a gareggiare, senza più fermarsi, tanto che due anni fa era stato premiato dall'associazione di ciclismo dilettantistico come il più anziano corridore che partecipava ancora alle competizioni. Eppure questa passione non ha mai privato la moglie della sua presenza: sempre insieme andavano a ballare il liscio e non perdevano un sabato sera al teatro di Pianiga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA