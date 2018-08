«Piangeva e tremava come una foglia Ha chiesto aiuto alle nostre guardie»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TESTIMONIANZA«Ha chiesto aiuto a due delle nostre guardie notturne, piangeva e tremava come una foglia: subito abbiamo chiamato la Polizia». Le parole sono quelle di Natalino Bottan, gestore dello stabilimento balneare Mazzini, ovvero il tratto di spiaggia in cui è avvenuta la violenza sessuale contro la 15enne della Venezia Giulia, in città con la sua migliore amica e altri coetanei. Quella vissuta in riva alla spiaggia di Jesolo doveva essere una notte di festa, di quelle da ricordare per tutta la vita. Invece sono bastati pochi...