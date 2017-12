Piancavallo, tutto esaurito Stasera la fiaccolata in pista

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SUGLI SCIAVIANO La festa continua e la neve caduta a inizio settimana - in alcuni punti oltre mezzo metro - sta facendo la felicità degli appassionati e degli operatori. Un feeling che si concretizzerà con un San Silvestro ancora da record: da settimane non c'è un posto libero nei ristoranti del comprensorio, così come gli alberghi sono sold-out anche per tutta la prossima settimana. Non va meglio a chi ha cercato una soluzione last minute in appartamento: quelli a disposizione sono stati affittati - molti per l'intera stagione - e i...