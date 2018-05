Pezzetta (Cgil): «Serve un protocollo contro gli appalti al massimo ribasso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SINDACATOPASIAN DI PRATO «Non ci sono se e non ci sono ma: 8 morti sul lavoro dall'inizio di quest'anno, dopo un 2017 già segnato in regione da ben 26 infortuni mortali, non sono un semplice campanello d'allarme, ma un atto di accusa».Così il segretario generale della Cgil Fvg Villiam Pezzetta, rivolgendosi a Massimiliano Fedriga, dal palco dell'Enaip di Pasian di Prato, dove la Cgil ha convocato la sua assemblea generale, alla presenza della segretaria confederale Tania Scacchetti, a chiusura della fase precongressuale....