Petrucco: il Friuli ora si giochi la carta green

«Cent'anni di storia e innovazione» e il futuro continua su questa direttrice, attenti alle «potenzialità molto interessanti» connesse alla strettissima relazione tra innovazione, digitalizzazione e sostenibilità e alla piazza internazionale «evoluta», dove cioè i programmi infrastrutturali ci sono e hanno copertura. La Icop di Basiliano, l'impresa di costruzioni che ieri ha tagliato i 100 di vita restando caso quasi unico per longevità nel settore edile in Friuli Venezia Giulia, ha riassunto così il suo passato e futuro con l'analisi dell'amministratore delegato Piero Petrucco, terza generazione rispetto al fondatore, il nonno Alviise, partito da Cividale per laurearsi in ingegneria al Politecnico di Torino negli anni Venti del secolo scorso. «È un bel traguardo afferma l'ingegner Petrucco che abbiamo voluto festeggiare e condividere per ricordare la lunga storia fatta di uomini, mezzi, macchine, idee e innovazioni, per tracciare le direttive per il prossimo futuro e per ritrovarsi insieme proprio in questo momento in cui l'impresa, come mai prima nella sua storia, ha così tante sedi e personale che opera fuori dai confini italiani». Il raggio d'azione spazia dalle più vicine Francia, Germania, Danimarca, Svezia e Svizzera, alla più lontana Malesia.

