Petrolio, nuovo boom e volano i carburanti

ENERGIAROMA Un balzo indietro di quasi tre anni che ci riporta ai listini del luglio 2015: torna il caro benzina in Italia, con prezzi medi che hanno superato l'asticella di 1,6 euro al litro per gli erogatori self service e hanno raggiunto quota 1,739 euro al litro per la modalità servito. Va ancora peggio al gasolio che, secondo la tabella del Mise, ha un prezzo medio di 1,483 euro al litro, ai massimi dal giugno 2015. A questi prezzi per un pieno di benzina di un'auto di media cilindrata ci vogliono oltre 80 euro, mentre per il gasolio ne...