Petra Reski: «Fossi sindaco di Venezia il turismo di massa sarebbe un tabù»

IL POSTVENEZIA Cita Jean Paule-Sartre per dipingere l'amore-odio tra i veneziani, Venezia e i suoi turisti. E poi, in chiusura, la butta là: «Credete che non avrei nessuna chance? Anche di Trump lo si è detto». Tra il serio e il faceto, Petra Reski, scrittrice simbolo del giornalismo d'inchiesta sulla criminalità organizzata - volto noto a Venezia - prova a immaginarsi sindaco della città d'acqua nel post «Turismo di massa. Se io fossi sindaco di Venezia», che ieri è diventato virale sui social, raggiungendo a fine giornata una...