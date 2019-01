Petizione per il ritorno del direttore scientifico dei musei

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RICHIESTAPADOVA Si rivolgono al sindaco per dare dignità al nostro museo. E lo fanno con una petizione il cui primo firmatario è Girolamo Zampieri, già direttore dei musei civici di Padova ed ex conservatore del museo archeologico. Sono un gruppo di studiosi e intellettuali che chiedono in sostanza una figura dedicata per la direzione.La giunta del sindaco Bitonci aveva declassato i musei civici di Padova accorpandoli nel settore Cultura e manifestazioni con a capo un dirigente amministrativo - comincia il testo - Si fa notare, però,...