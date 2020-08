TRASPORTI

VENEZIA Se in terraferma c'è lo scuolabus a Venezia serve lo scuolavaporetto: il trasporto acqueo è infatti una scelta obbligata per gli studenti, soprattutto degli istituti superiori, che vivono nelle isole dell'estuario.

Le famiglie veneziane sognano come un miraggio il suono della campanella dopo oltre sei mesi, per riacquistare una parte di quella normalità, scadenzata da ritmi precisi, che sembra diventata un ricordo lontano.

Il rovescio della medaglia, però, è la quasi certezza che dal 14 settembre i mezzi pubblici non saranno più sufficienti a garantire l'afflusso alle scuole.

A maggior ragione se dovessero essere imposti dei limiti alla capienza massima, argomento di trattativa in queste ore.

E lanciano l'idea di una petizione rivolta a Comune, Regione e Actv che in poche ore ha superato le 200 adesioni: chiedono che venga attivato lo scuolavaporetto, cioè una serie di corse dedicate, a orario, per loro, i ragazzi soprattutto per coloro che dalle isole arrivano in centro storico. Perchè se fino alle scuole medie gli studenti - anche se non tutti - rimangono generalmente nell'ambito del loro stradario, a poche centinaia di metri dalle loro abitazioni, alle superiori cambia tutto: dal Lido, da Murano, da Burano, Sant'Erasmo, Pellestrina non ci sono alternative. Si deve raggiungere Venezia - quando non la terraferma - per qualsiasi indirizzo di studio, in una città che può diventare molto difficile, soprattutto in caso di acqua alta o di nebbia. «A Venezia, in concomitanza con l'apertura delle scuole, i vaporetti saranno pochi rispetto al distanziamento previsto. In virtù della specificità della città di Venezia Centro Storico si chiede di attivare uno o più scuolavaporetto per gli studenti residenti nelle isole per non oberare i mezzi pubblici ulteriormente e per garantire un rientro nella massima sicurezza» si legge nella petizione rimbalzata di chat in chat nei gruppi delle varie classi.

Corse di vaporetto che probabilmente non sarebbero neppure così difficili da realizzare, visto che si tratta di raggiungere alcuni poli strategici ben precisi. Ad esempio l'ospedale per l'area delle scuole di Santa Giustina dove sono ubicati Benedetti-Tommaseo-Sarpi e la sede staccata dell'Algarotti. Poca strada a piedi in più farebbero i ragazzi che frequentano il Foscarini o le medie Sansovino, alle Fondamente Nove. Altra fermata potrebbe toccare il polo Cini-Venier, a Castello, dove comunque chi abita molto lontano ha optato per la soluzione del convitto. Altra tappa l'area di piazzale Roma dove si trovano gli istituti del polo tecnico Fermi e Corner nei diversi indirizzi. Insomma, fermo restando che la didattica a distanza diventerà parte integrante delle lezioni, le famiglie chiedono di pensare per tempo anche ad agevolare quella in presenza, per evitare che il primo giorno di scuola ci sia già chi resta in pontile, a causa dei mezzi troppo affollati.

Raffaella Vittadello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA