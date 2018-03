Pestato da un turista, sarà operato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VITTIMAVENEZIA Sarà sottoposto a un delicato intervento chirurgico domani mattina, per ricomporre la frattura alla mano, Eugenio Meggiato, il veneziano di 84 anni aggredito lunedì pomeriggio in Lista di Spagna, a Cannaregio. L'uomo, verso le 17.30, stava percorrendo la salizada con una grande lampada abbronzante in mano che aveva prelevato a casa del nipote quando, a seguito di un diverbio con un turista, è stato colpito con un pugno in faccia, che l'ha fatto rovinare al suolo. Un gesto che poteva avere conseguenze molto più gravi...