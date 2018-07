Pescatore ancora all'assalto della ex: le danneggia l'auto sotto casa a Caorle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ANCORA GUAINon ha accettato la fine della relazione con la ex fidanzata, un pescatore di Caorle le sfascia l'auto e finisce in carcere. Nuovi guai per il 40enne caorlotto già fermato ad inizio estate dopo la denuncia di stalking della ex. L'altro giorno i carabinieri di Caorle lo hanno trovato sotto l'abitazione della donna, mentre le stava danneggiando l'auto. Nonostante il 40enne, pescatore di professione, avesse ricevuto un provvedimento l'altro mese di non avvicinarsi alla ex, lui ha continuato ad infastidirla passando anche ad atti di...