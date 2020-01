Pesa 226,8 chili (500 libbre), di cui 127 di tritolo. Fabbricazione Usa, modello An M64, General purpose, due spolette armate (una anteriore, una posteriore). La bomba è un residuo bellico della seconda guerra mondiale, risale ai bombardamenti di Marghera degli alleati nel 44. Allora ne vennero sganciate da 500 e da mille libbre, questa è una di quelle che, fortunatamente, allora rimasero bloccate dai fanghi della laguna. Ritrovata il 15 gennaio, era sepolta a 5 metri di profondità. A scoprirla gli operai che stavano realizzando una vasca di raccolta per conto di Veritas. Vengono i brividi a pensare a cosa sarebbe successo se quel giorno, la benna, avesse affondato il colpo scatenando la potenza del tritolo. L'ordigno è in buona compagnia: nel marzo del 2010 ne venne trovata una identica in zona industriale a Marghera, a pochi metri, quindi, dal ritrovamento di ieri. Allora venne fatta brillare a terra, nella zona delle Giare a Mira. Altre due bombe da aereo, delle stesse dimensioni vennero ritrovate nel 2011 in via Ca' Marcello (aprile) e ottobre (isola delle Tresse). Questi i casi analoghi, ma non si contano gli altri interventi per ordigni bellici più piccoli.

