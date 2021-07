Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'APPARATOBELLUNO Il personale Ata (assistenti tecnici ed amministrativi) è di fondamentale importanza nella scuola e, per la propria parte, garantisce che l'istituzione continui a svolgere il servizio pubblico. Una premessa necessaria per capire cosa voglia dire che da qui al prossimo anno scolastico che prenderà il via il 1° settembre sarà necessario reperire 81 diverse figure. La situazione più difficile è quella relativa ai...