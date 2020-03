LA CAMPAGNA

TREVISO Scattano le assunzioni negli ospedali per continuare ad arginare l'emergenza coronavirus. Si arruolano anche medici in pensione e dottori che devono ancora completare la specializzazione. Ad oggi il Covid-19 ha fermato 179 dipendenti dell'Usl della Marca: 28 medici, 81 infermieri, 47 operatori sociosanitari e 23 addetti. Quattro dottori sono ricoverati. Due in Rianimazione. E anche due operatori, uno di Treviso e uno di Oderzo, hanno avuto bisogno delle cure dell'ospedale. Davanti a questi numeri, l'azienda sanitaria prova a metterci una toppa assumendo a tempo determinato quattro geriatri, tre specialisti per l'unità di Malattie infettive e un anestesista per il Suem118. Più 18 infermieri, 18 operatori, due tecnici e tre assistenti sanitari. «Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Covid-19 e l'incremento dei casi sul territorio spiegano dall'Usl alla luce delle criticità in cui versano i reparti, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19 e garantire i livelli essenziali di assistenza, si rende indispensabile conferire con urgenza incarichi a rapporto libero professionale».

GERIATRIA

Lo schema prevede contratti di sei mesi. Eventualmente rinnovabili nel caso in cui dovesse persistere la situazione di emergenza. È stato assunto attraverso questo canale Alessandro Targhetta, medico geriatra, che andrà a operare nel reparto di Geriatria di Treviso, fino a pochi giorni fa fulcro del maxi-focolaio di coronavirus scoppiato in ospedale. Stesso discorso per Roberta Bellaio, medico geriatra, a sua volta destinata alla Geriatria del Ca' Foncello. C'è anche Mauro Antoniazzi, geriatra in pensione, rientrato in servizio nell'unità per la non autosufficienza del distretto di Pieve di Soligo. È stato inoltre assunto un altro geriatra, Angelo Di Sario, per svolgere l'attività nella casa di riposo Civitas Vitae di Vedelago, dove sono stati trasferiti gli anziani che erano rimasti blindati nel reparto di Geriatria di Treviso, chiuso e in seguito sanificato dopo l'esplosione dei contagi.

MALATTIE INFETTIVE

Per dare una mano al settore di Malattie infettive del Ca' Foncello sono state assunte anche due dottoresse non ancora specializzate: Ludovica Cipriani, 28 anni, e Francesca Andretta, 30 anni. A loro si aggiunge Giuseppe Tagariello, medico specializzato in Malattie infettive, che opererà nell'unità di Medicina generale dell'ospedale di Castelfranco. Sempre per far fronte all'emergenza coronavirus, l'Usl ha assunto a tempo determinato anche Alessandro Graziano, iscritto al quarto anno della scuola di specializzazione di Padova in Anestesia e rianimazione. Prenderà servizio al Suem118.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA