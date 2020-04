CASE DI RIPOSO

BORGO VALBELLUNA Comincia a vedersi la luce in fondo al tunnel nelle case di riposo di Trichiana e Mel, dove nei giorni scorsi sono esplosi diversi contagi. Lo conferma il sindaco di Borgo Valbelluna, Stefano Cesa, che spiega: «Da venerdì pomeriggio si può parlare di una stabilizzazione della situazione, in particolare nel Centro Servizi per Anziani di Trichiana, mentre permane una situazione di stabilità a Lentiai e una situazione completamente sotto controllo a Mel». E illustra i dati dei contagi, aggiornati a ieri pomeriggio.

MEL

Sono 36 i positivi. Su 86 ospiti presenti 29 presentano tampone positivo e altri 7, sempre con tampone positivo, sono accolti presso strutture ospedaliere. «Gli operatori positivi - dice il sindaco - sono attualmente 15, alcuni dei quali, speriamo, possano rientrare a breve. Nelle ultime 24 ore c'è stato un decesso».

TRICHIANA

Sono 53 i positivi a Trichiana. Su 47 ospiti presenti, 39 presentano tampone positivo e altri 14, sempre con tampone positivo, sono accolti presso strutture ospedaliere o ospedale di comunità. Gli operatori positivi sono attualmente 23. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 2 decessi.

LENTIAI

Situazione stabile con un solo ospite positivo e tutto il personale negativo.

L'EMERGENZA

Nel pomeriggio di venerdì c'è stata una video conferenza tra la Direzione sanitaria Usl 1 Dolomiti ed i sindaco di Borgo Valbelluna per un momento di valutazione e condivisione delle strategie. C'è poi la questione personale: gli operatori non sono sufficienti. Il sindaco all'inizio della settimana scorsa aveva sollecitato l'intervento e l'aiuto dell'Usl 1 Dolomiti così come, attraverso la Prefettura, la messa in disponibilità degli operatori socio sanitari, da destinare al supporto delle strutture. «Dall'incontro in video conferenza dell'altro giorno con la Usl - spiega il Comune sono arrivate le rassicurazioni che, a brevissimo, prenderanno servizio presso la struttura di Trichiana alcuni operatori ospedalieri. In questa giornata, alcuni hanno già preso servizio.

IL SINDACO

«Per quanto complessa sia stata la situazione in questa settimana -ha detto Cesa -, posso garantire, per tentare di alleviare le preoccupazione dei famigliari degli ospiti, che stiamo mettendo in atto tutte le energie e risorse possibili per gestire al meglio l'epidemia, sia dal punto di vista assistenziale che sanitario con la stretta collaborazione dell'Ulss 1 Dolomiti, e che tutti quanti si stanno impegnando al massimo. Ringraziamo tutto il personale della struttura che sta contribuendo con il loro impegno e la loro professionalità a far sì che la situazione migliori.».

