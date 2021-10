Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ALLARMEUDINE Servizi sanitari di Asufc «a rischio collasso». Perché non c'è abbastanza personale e perché nei primi sei mesi di quest'anno c'è stata «un'emorragia di personale infermieristico, emorragia o fuga certificata nel rendiconto del primo semestre 2021 dall'azienda stessa». E il quadro potrebbe peggiorare dopo le sospensioni dei non vaccinati (per ora ne sono state fatte 12, a quanto detto dalla direzione). A sostenerlo sono...